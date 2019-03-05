Реал – Аякс: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Реал - Аякс: прогноз, ставки на матч Ліги чемпіонів 2018/19
Реал – Аякс прогноз букмекерів

Мадридський "Реал" переміг у першому матчі "Аякс" в Амстердамі. Але місце у чвертьфіналі Ліги чемпіонів вирішиться у Мадриді. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Мадридський "Реал" впродовж минулого тижня "завдяки" двом поразкам своєму одвічному супернику Барселоні попрощався з надіями на два з трьох трофеїв цього сезону. Тепер "вершкові" можуть зосередитися на Лізі чемпіонів, хоча керманич "Реала" Сантьяго Соларі не виглядає тим тренером, який може привести мадридців до чергового тріумфу в головному єврокубку.

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Натомість "Аяксу" нічого не втрачати. Хлопці Еріка Тен Хага та їхні виступи – зайвий привід поговорити про ідеальні команди зі сплавом молодості та досвіду. Про молодих талантів Де Лігта, де Йонга, Мазрауї вже говорять по всій Європі, а разом із досвідченими Бліндом і Тадічем вони можуть звернути гори. Амстердамці цілком можуть стати для "Реала" нездоланним бар'єром, враховуючи всі проблеми "вершкових".

Прогноз William Hill

Британські букмекери оцінили шанси на перемогу "Реалу" у цьому матчі у 1,61. Натомість перемога "Аяксу" у цій грі – 5,00. На те, що матч закінчиться у нічию, вони виставили коефіцієнт 4,33.

Карім Бензема та Гарет Бейл мають найбільше шансів, щоб забити гол у цьому матчі. Коефіцієнт на це – по 1,80.

Прогноз від PariMatch

Схожі показники дає і PariMatch. Вони на перемогу "вершкових" виставили коефіцієнт 1,63. На перемогу "Аксу" – 5,10. Нічийний результат у цьому матчі – 4,40.

Однак у цій букмекерській конторі щодо автора голу перевагу віддали Бенземі – 1,75 на гол нападника "Реалу".

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Прогноз від Marathon bet

Найвищий коефіцієнт на перемогу Королівського клубу у Marathon bet – 1,65. Дещо більша ймовірність того, що матч закінчиться у нічию – 4,35. Перемога "Аяксу" теж має найбільше значення – 5,35.

Матч "Реал" – "Аякс" відбудеться у вівторок, 5 березня. Початок зустрічі о 22:00. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Реал Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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