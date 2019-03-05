"Аякс" сенсаційно розгромив "Реал" на виїзді та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео

Перший матч між "Аяксом" та "Реалом" в Амстердамі закінчився перемогою гостей. Тож саме в "Реалу" було більше шансів на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Та чотири голи у ворота Куртуа вивели у наступну стадію саме "Аякс".

Реал – Аякс 1:4 (3:5 за сумою двох матчів)

Голи: Асенсіо, 70 – Зієх, 7, Нерес, 18, Тадіч, 62, Шьоне, 72

Вилучення: Начо, 90+1 (Реал)

"Аяксу" треба було забивати двічі у ворота мадридського "Реалу", щоб проходити у чвертьфінал Ліги чемпіонів. І не пропускати. Робити це клуб з Амстердама розпочав мало не одразу. Хоча перед тим клуб з Амстердама якраз мало не пропустив – після навісу від Лукаса Васкеса Рафаель Варан відправив м’яч у перекладину воріт суперника.

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У відповідь "Аякс" забив вперше. Душан Тадіч відібрав м’яч на фланзі та віддав пас на Хакіма Зієха. Той з ударом не забарився, вивівши свою команду вперед.

Відео голу Зієха у ворота "Реалу"

Згодом Девід Нерес обікрав на фланзі Карвахаля, але увійшовши у штрафний майданчик, не зумів втримати м’яч у межах поля. Та все ж свій гол гравець забив. І знову асистентом виступив Тадіч. При цьому гравець "Аяксу" перед штрафним майданчиком зробив фінт а-ля Зідан, після чого віддав пас в розріз на партнера. Нерес, увійшовши у штрафний майданчик, прокинув м’яч над воротарем.

Відео голу Нереса у ворота "Реалу"

"Реал" на це відповів потужним ударом Вінісіуса Жуніора. Але цього разу надійно зіграв Андре Онана, здійснивши сейв.

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До проблем "Реалу" у першому таймі додалася і травми. Спочатку Васкеса. Тож у гру був змушений вступити Гарет Бейл. А за мить – і Вінісіус покидав поле зі сльозами на очах після невдалого приземлення. Його замінив Марко Асенсіо.

Поки "Реал" перебував у вимушеній меншості (медики ще надавали допомогу Вінісіусу), лише стрибок Тібо Куртуа врятував "вершкових" від гола Зієха. У протилежних воріт Онана помилився на виході, але Тальяфіко підстрахував свого воротаря. Згодом пробивав Бейл – цього разу стійка воріт врятувала гостей від пропущеного голу. З цим команди і пішли на перерву.

"Реал" міг скоротити відставання одразу на початку другого тайму, коли захисники "Аяксу" не змогли як слід винести м'яч з власного штрафного майданчика після проходу Луки Модріча. Фінального удару завдавав Марко Асенсіо. Але повз рамку воріт.

Проблеми "Реалу" у захисті яскраво продемонстрував момент на 50-ій хвилині. Коли троє гравців "Аяксу" просто в дотик пасами обійшли захисні редути суперників. І лише Куртуа не зумів пробити Донні ван де Бек.

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Те, що "Реал" і надалі гразна сила, продемонстрував Карім Бензема. Він ефектним пасом поклав на газон Зієха, після чого з гострого кута небезпечно пробивав під дальню штангу. Але не влучив.

На 62-ій хвилині Тадіч забив у ворота "Реалу". Але для того, щоб визначити, чи був гол, арбітру матчу Феліксу Бриху знадобилося аж чотири хвилини. Все через те, що початок атаки поклав Зієх, який у підкаті дістав м'яч з лінії поля. Після цього "Аяксу" вдалася швидкісна атака, де удар у дев'ятку воріт завдав Тадіч. після довгих переговорів з відеоасистентами, суддя вирішив зарахувати гол.

Мало не одразу "Реал" міг забити. Бейл опинився на вільному просторі перед воротами суперника, але Онана вже у падінні відбив м'яч ногами.

Та "Реал" таки зумів пробити голкіпера "Аяксу". Регілон ефектно обіграв Зієха та віддав під удар Асенсіо. Останній пробив у дальній кут воріт, і м'яч від штанги влетів у ворота.

Однак радість мадридців була не довгою. Ласе Шьоне виконав ідеальний штрафний, закинувши м'яч "за потилицю" Куртуа.

Про невезіння у цьому матчі "Реал" може говорити після епізоду на 83-ій хвилині. Френкі де Йонг загрався з м'ячем поблизу власного штрафного майданчика. Його за це "покарав" Модріч, відібравши м'яч. Хорват міг і сам пробивати, але покотив під удар Бензема. Та м'яч пішов "за спину" французу, який ще й впав у штрафному майданчику. Бейл, який перший опинився на добиванні, влучив у голкіпера.

Марнував нагоди і "Аякс". Зієх з двох метрів не зумів переправити в дотик м'яч у ворота. Як і у попередньому моменті, до цього призвела помилка суперника. Тільки цього разу помилився Модріч, який сам перед тим відібрав м'яч.

У кінці матчу Начо отримав другу жовту картку та залишив "Реал" у меншості. Але це вже не впилвало на результат. "Реал" програв та вилетів з Ліги чемпіонів. Цього сезону головний футьольний трофей Європи виграє вже інша команда.