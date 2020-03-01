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Реал – Барселона: де дивитися онлайн "Ель Класіко"

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Реал – Барселона: де дивитися

1 березня мадридський "Реал" прийматиме каталонську "Барселону" в рамках 26 туру чемпіонату Іспанії. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Транслюватиме матч телеканал "Футбол 2". Пряма трансляція розпочнеться о 21:55, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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В онлайні ця трансляція буде доступна на Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляцій на цьому сайті платний. Підписка лише на канали "Футбол" обійдеться в 109 гривень на місяць. Також можна обрати підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол" та Setanta Sport.

Транслюватиме онлайн матч "Реал" – "Барселона" і Megogo. Однак і там доступ до трансляції платний. Там можна обрати одну з двох передплат – "Оптимальну" за 97 гривень на місяць, або ж "Максимальну" за 197 гривень.

Результат та відео голів матчу "Реал" – "Барселона" дивіться на сайті Спорт24

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Реал ФК Барселона
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