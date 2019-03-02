Реал – Барселона: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

Іспанські "Реал" та "Барселона" зіграють чергове "ель-класіко" менше, аніж за тиждень. Цього разу в чемпіонаті. Гра відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Однак матчі чемпіонату Іспанії в Україні не транслюють по телебаченні. Відтак гру "Реал" – "Барселона" можна буде переглянути лише онлайн.

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Трансляцію матчу "Реал" – Барселона" в Україні буде здійснювати MEGOGO – відеосервіс для перегляду онлайн відео. Та доступ до відео на цьому сайті платний. Матч можна переглянути за місячною передплатою "Оптимальна" за 97 гривень на місяць.

Матч "Реал" – "Барселона" відбудеться у суботу, 2 березня. Початок "ель-класіко" о 21:45. Відео голів та огляд матчі – на Спорт24.