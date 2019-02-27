Реал – Барселона: де дивитися онлайн матч Кубка Іспанії

Матч між "Реалом" та "Барселоною" у Кубку Іспанії можна буде переглянути і в Україні. Однак лише онлайн.

Правами на показ матчів чемпіонату та Кубку Іспанії володіє відеосервіс для перегляду онлайн відео та телебачення Megogo. Саме на цьому сайті можна буде дивитися онлайн матч "Реал" – "Барселона".

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Та варто зауважити, що доступ до відео на сайті Megogo платний. Відео доступне за передплатою "Оптимальна" за 97 гривень на місяць.

Матч півфіналу Кубка короля "Реал" – "Барселона" відбудеться у середу, 27 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч між цими командами на полі "Барселони" закінчився у нічию 1:1.