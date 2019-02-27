Реал – Барселона: де дивитися онлайн матч Кубка Іспанії
Матч між "Реалом" та "Барселоною" у Кубку Іспанії можна буде переглянути і в Україні. Однак лише онлайн.
Правами на показ матчів чемпіонату та Кубку Іспанії володіє відеосервіс для перегляду онлайн відео та телебачення Megogo. Саме на цьому сайті можна буде дивитися онлайн матч "Реал" – "Барселона".
Читайте також: Реал – Барселона: прогноз букмекерів на Кубок Іспанії
Та варто зауважити, що доступ до відео на сайті Megogo платний. Відео доступне за передплатою "Оптимальна" за 97 гривень на місяць.
Матч півфіналу Кубка короля "Реал" – "Барселона" відбудеться у середу, 27 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч між цими командами на полі "Барселони" закінчився у нічию 1:1.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу, здобувши 42 медалісьогодні , 10:10
-
Треба вболівати за наших спортсменів, бо це нам допомагає, – каратистка Катерина Кривасьогодні , 09:02
-
Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов у зворушливому листі підтримав полонених українських моряків26 лютого , 18:04
Коментарі