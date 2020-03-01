"Реал" вперше за 6 років переміг "Барселону" в домашньому матчі: відео

"Реал" та "Барселона" зустрілися 1 березня у рамках 26 туру чемпіонату Іспанії. "Ель-Класіко" завершилося перемогою мадридського клубу.

Реал – Барселона 2:0

Голи: Вінісіус, 71, Діас, 90+2

Протистояння "Реала" та "Барселони" не потребує особливого представлення. У якій би формі команди не були, у якому б турнірі не грали – це завжди запекле протистояння.

Дивіться також: Новачок "Барселони" Брейтвейт осоромився на представлені, виконуючи футбольні фінти: відео

Цього разу матч "підігрівала" позиція команд у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Каталонці, які є чинними чемпіонами, до гри утримували першу сходинку. Натомість "вершкові" розташувалися на другому місці з відставанням всього у два очки.

Таким чином, перемога будь-якої з команд могла кардинально змінити положення сил: успіх "блауграни" дозволив би їм збільшити перевагу до 5 очок, а перемога господарів "Сантьяго Бернабеу" – вийти на перше місце.

Обидва клуби на тижні грали матчі плей-офф Ліги чемпіонів. "Барселона" в Італії розійшлася миром з "Наполі", а "Реал" вдома програв "Манчестер Сіті".

Через це обидва наставники вдалися до точкової ротації. Зокрема, у "Реала" у порівнянні з попередньою грою з'явився Кроос замість Модрича, а в "Барселони" Артур замість Ракітіча.

Хід матчу

Команди розпочали поєдинок на середніх швидкостях. На стартових хвилинах м'яч краще тримався у "Реала", однак "вершкові" не змогли чимось здивувати гостей.

На двох команди створили декілька напівмоментів, однак до справжньої загрози у перші 20 хвилин не дійшло.

Варте уваги: "Реал" сенсаційно програв "Леванте" та опустився на друге місце: відео

Після цього футболісти обмінялися вкрай схожими атаками. Спершу "Реал" спіймав "Барселону" на контратаці. Іско знайшов на лівому фланзі Марсело, який зробив забіг до штрафного гостей.

Бразильський захисник вирішив прострілити вздовж лінії воріт, де на передачу чекали оборонці "Барселони". Натомість самотній Іско, вбігши у штрафний, розводив руками, не отримавши пас від Марсело.

"Барселона" відповіла схожим моментом. Грізманн обігрався з Альбою та увірвався у штрафний. Хорді, на відміну від Марсело, віддав у центр на Грізманна, однак французький нападник пробив значно вище воріт.

У середині тайму "синьо-гранатові" помітно перехопили ініціативу. "Реалу" було вкрай складно зупинити вертикальні передачі гостей. В одному з моментів Мессі вискочив майже віч-на-віч з Куртуа після розрізної передачі. Аргентинець з незручної позиції пробив точно в руки Куртуа.

Після цього стався епізод, внаслідок якого "Барселона" могла залишитися у меншості. Альба, який "висів" на жовтій карточці, не за правилами зупинив Вальверде, завадивши тому вибігти в контратаку. Однак арбітр не угледів порушення правил.

Надзвичайно хороший момент на 34 хвилині змарнував Артур. Грізманн, перебуваючи на лівому фланзі, класною передачею вивів Артура віч-на-віч з Куртуа.



Вихід Артура віч-на-віч з Куртуа / Фото: twitter.com/FCBarcelona

Можливо, хавбек не повірив своєму щастю, тому не відразу набрав швидкість. Та відтерши пасивного Крооса, Артур пробив, але Куртуа парирував удар.

Через три хвилини Бускетс елегантним вертикальним пасом знайшов у штрафному "Реала" Мессі. Аргентинець приборкав м'яч та пробив по центру, тому Куртуа зумів здійснити чудовий сейв. На цьому гострі нагоди в першому таймі завершилися.

На старті другого тайму швидкості дещо виросли. На 55 хвилині "Реал" був близький, щоб вийти вперед.

Кроос швидко розіграв кутовий з Марсело, після чого м'яч дійшов до Іско. Хавбек майже з кута штрафного завдав обвідного удару. Голкіпер гостей тер Штеген здійснив дивовижний сейв, витягнувши м'яч, який летів під поперечину.



Тер Штеген / Фото: twitter.com/BBCMOTD

На 61 хвилині Іско вдруге ледь не став автором першого голу в матчі. Після навісу з правого флангу Іско пробив майже у кут воріт тер Штегена. Гостей врятував Піке, який вибив м'яч з лінії воріт.

Через 2 хвилини ювілейний 10-й м'яч у протистояннях з "Барселоною" міг забити Карім Бензема. Карвахаль "черпаком" знайшов француза у штрафному гостей. Карім пробив зі зручної позиції значно вище воріт. "Реал" помітно додав і "Барселона" не знала, що робити з реактивними мадридцями.

Наставник "синьо-гранатових" Кіке Сетьєн відреагував на події на полі лишень на 69 хвилині. Замість Відаля на полей вийшов новачок каталонців Мартін Брайтвайте.

Через дві хвилини після виходу данця "Барселона" пропустила. Кроос з флангу віддав пас у штрафний на Вінісіуса. Брайтвайт замість того, щоб зустріти бразильця, вирішив пласуватися. Жуніор спокійно вискочив на побачення з тер Штегеном та з допомогою рикошету від Піке переграв німця – 1:0.

Відео голу Вінісіуса

Забитий гол дозволив "Реалу" грати у свій футбол. "Вершкові" високо пресингували "Барселону", вичікуючи шансу провести контратаку.

У другому таймі в каталонців були серйозні проблеми з креативом. Окрім того, що "синьо-гранатові" не витримували швидкий темп "Реала", не працювали вертикальні передачі.

На 83 хвилині "Барселона" створила перший напівмомент у другому таймі. Після навісу зі штрафного Піке завдав удару головою, але м'яч пролетів повз ворота.

У компенсований час "Реал" добив гостей. Діас, який тільки вийшов на заміну, здійснив рейд правим флангом. Увійшовши у штрафний, він спокійно переграв тер Штегена. 2:0 – яскрава звитяга "Реала".

Відеого голу Діаса

Перемога не тільки дозволила "Реалу" вийти на перше місце в турнірній таблиці. "Вершкові" перервали серію невдалих результатів у домашніх матчах з "Барселоною" у Ла Лізі.

"Реал" не міг перемогти "Барселону" в рідних стінах у рамках Ла Ліги з 25 жовтня 2014 року. Чотири матчі неодмінно завершувалися звитягами каталонців.