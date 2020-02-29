Реал – Барселона: прогноз букмекерів на "Ель Класіко"

У неділю, 1 березня, "Реал" прийматиме "Барселону" в матчі чемпіонату Іспанії. Букмекери визначили фаворита цього поєдинку.

Реал – Барселона: прогноз

"Реал" здобув одну перемогу в п'яти останніх матчах. У чемпіонаті Мадрид здолав "Осасуну". Ще в трьох іграх вершкові поступилися. У Прімері програли "Леванте", в Кубку Іспанії – "Реал Сосьєдаду", в Лізі чемпіонів – "Манчестер Сіті". Одного разу команда Зінедіна Зідана зіграла внічию – з "Сельтою" в Ла Лізі.

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"Барселона" здобула три перемоги в п'яти останніх матчах. У чемпіонаті Іспанії вона розправилася з "Бетісом", "Хетафе" і "Ейбаром". У Кубку Іспанії "синьо-гранатові" поступилися "Атлетіко", а в Лізі чемпіонів зіграли внічию з "Наполі".

Матч "Реал" – "Барселона" відбудеться у неділю, 1 березня. Початок зустрічі – о 22:00.

Реал – Барселона: що прогнозують букмекери

Букмекери вважають фаворитом цього поєдинку мадридський клуб. На перемогу "Реала" дається коефіцієнт 2,10. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,75. На успіх каталонського клубу можна поставити з котируванням 3,25.

Експерти вважають, що матч вийде результативним. На тотал більше 2,5 голів можна поставити з коефіцієнтом 1,65, менше 2,5 – 2,30.

Виходить, у відсотках ймовірності це шанси 40% у 0-2 забитих м'ячів проти 60% у 3 і більше голів. На ринку "обидві заб'ють" фаворитом вважається варіант "так" з 64% ймовірності.