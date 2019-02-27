Реал – Барселона: прогноз букмекерів на Кубок Іспанії

Іспанські "Реал" та "Барселона" у середу, 27 лютого, зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. Букмекери оцінили шанси кожної з команд як на перемогу в цьому матчі, так і на прохід у фінал.

Перед матчем у чемпіонаті Іспанії, команди зіграють у півфіналі Кубка країни. Обидва матчі відбудуться на полі "Реалу" – стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Однак букмекери у кубковому матчі перевагу віддали "Барселоні".

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Прогноз William Hill

У британській букмекерській конторі перемогу "Реалу" оцінили коефіцієнтом 2,80. У той час як на їх принципових суперників виставили показник 2,35. На те, що у матчі не вдасться виявити переможця та гра закінчиться у нічию – 3,60.

Однак на прохід у фінал Кубка короля коефіцієнти в обох команд не надто різняться – 1,91 на прохід "Реалу" та 1,80 на вихід у фінал "Барселони".

Прогноз від PariMatch

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Барселони" виставили у PariMatch – 2,41. Однак їх шанси перемогти все одно вищі, аніж у "Реала". На перемогу "вершкових" на власному полі букмекери поставили ті ж 2,80. Нічия у цьому матчі – 3,75.

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Натомість прохід "Барселони" у фінал Кубка отримав показник 1,73. На те, що у фінал вийде "Реал" – 2,18.

Прогноз від "Фаворит спорт"

Їх експерти дали усереднений коефіцієнт на перемогу "Барселони" – 2,35. Перемога "Реалу" майже без змін від попередніх – 2,81. Нічия на "Сантьяго Бернабеу" – 3,70.

Шанси "Реалу" вийти у фінал Кубка оцінено у 2,14. На те, що у фінал за підсумками двох матчів вийде "Барселона" – 1,71.

Матч півфіналу Кубка короля "Реал" – "Барселона" відбудеться у середу, 27 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч між цими командами на полі "Барселони" закінчився у нічию 1:1.