"Барселона" мінімально перемогла "Реал" у чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

"Реал" та "Барселона" зіграли друге "ель-класіко" за тиждень. Цього разу – у чемпіонаті Іспанії. І знову на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". І як і у попередньому матчі, перемогу святкувала "Барселона".

Реал – Барселона 0:1

Гол: Ракітіч, 26

Як і у попередньому матчі, "Реал" почав активно штурмувати ворота суперників. Знову нагоди марнував Вінісіус. Хоча варто додати, що надійно у рамці діяв тер Штеген, так і не давши відзначитися гравцям "Реалу" у своїх воротах.

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Та й загалом "Барселона" доволі надійно діяла у захисті. Навіть коли "вершковим" і вдавалося пробити, то хтось із захисників приймав цей удар на себе. Двічі за гру дісталося Ленгле. Та якщо б його не було на цьому місці, м'яч влетів би у сітку воріт "Барселони".

"Синьо-гранатові" на це відповідали своїми атаками. В одному з епізодів захист мадридців не встиг за Мессі. Аргентинець перекинув Куртуа, але відправити м'яч за лінії воріт не зумів – повз рамку.

Як слід реалізовувати такі нагоди, ще у першому таймі показав Ракітіч. Хорват у боротьбі з Рамосом теж пробивав з гострого кута, та на відміну від партнера, відправив м'яч точно у ціль. Цей гол став єдиний у матчі. Тож вирішив його долю.

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У протилежних воріт і надалі намагалися відзначитися Бензема, Вінісіус та Модріч. Та кожен раз їм щось бракло – часу на підготовку удару чи влучності. У кінцівці матчу "Барселона" мала більше шансів подвоїти перевагу, аніж "Реал" зрівняти рахунок. Особливо небезпечними були удари Дембеле та Мессі.

Матч так і закінчився за мінімальної переваги "Барселони". Це друга поспіль перемога "синьо-гранатових" над суперником за три дні. У рамках чемпіонату "вершкові" програли 4-е поспіль домашнє ель-класіко. Тепер "Барселона" має 60 очок та випереджає третій "Реал" на 12 балів.

Відеоогляд матчу Реал – Барселона