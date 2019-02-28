"Барселона" розгромила "Реал" на його полі та вийшла у фінал Кубка Іспанії: відео

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Реал - Барселона: відео голів та огляд матчу Кубок Іспанії 2018/2019
Реал – Барселона відео голів

"Барселона" у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії забила три голи у ворота "Реалу" на їх полі. Завдяки цьому "синьо-гранатові" вийшли у фінал турніру.

Реал – Барселона 0:3
Голи: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (авт)

Перший матч між цими командами на полі "Барселони" закінчився в нічию 1:1. Тож він залишав хороші шанси для "Реалу" вийти у фінал Кубка Іспанії. І у першому таймі "вершкові" мали декілька нагод, щоб відкрити рахунок у цьому матчі. Лише один Вінісіус Жуніор тричі міг виводити "вершкових" вперед. Але в рамці воріт "Барселони" надійно діяв тер Штеген, раз по раз рятуючи свою команду. "Барселона", попри контроль м’яча, моментів у першому таймі майже не мала.

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Натомість гості у другому таймі забили тричі. Дублем у цьому матчі відзначився Суарес. Спочатку він замкнув навіс від Дембеле. А згодом реалізував пенальті після фолу Каземіро у штрафному майданчику.

Між голами нападника "Барселони" м’яч у власні ворота забив Варан – захисник намагався перервати передачу на Суареса, але зробив це невдало.

Попри розгромний рахунок, "Реал" мав нагоди забити. Однак тер Штеген так і не дав відзначитися Вінісіусу Жуніору. Мессі, який проводив 40-ий матч у "ель-класіко", голом відзначитися не зумів.

Відеоогляд матчу Реал – Барселона

"Барселона" виходить у фінал Кубка Іспанії. Її суперник визначиться у протистоянні "Валенсії" та "Бетіса". Перший матч між цими командами закінчився у нічию 2:2.

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"Реал" ж буде мати можливість поквитатися з "Барселоною" вже у суботу, 2 березня. В цей день на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться матч чемпіонату Іспанії "Реал" – "Барселона".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Реал ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
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