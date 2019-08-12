"Реал" без Луніна несподівано поступився команді екс-тренера "Шахтаря" Фонсеки: відео

"Реал" не зумів обіграти "Рому" в товариському матчі, поступившись "вовкам" у серії післяматчевих пенальті (4:5).

Рома – Реал 2:2 (по пенальті – 5:4)

Голи: Перотті, 34, Джеко, 40 – Марсело, 16, Каземіро, 39

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Першим в грі відзначився захисник "Реала" Марсело. Футболіст відкрив рахунок в поєдинку, забивши м'яч на 16-й хвилині, а пізніше віддав гольову передачу Каземіро.

Однак, також він став єдиним, хто не зміг реалізувати пенальті в післяматчевій серії. У римлян відзначилися Джеко і Перотті.

Варто зазначити, що український голкіпер Андрій Лунін не був включений в заявку на гру.

Офіційно новий сезон "Реал" відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме "Сельті". "Рома" в першому турі Серії А 25 серпня зіграє з "Дженоа".

Відеоогляд матчу Рома – Реал