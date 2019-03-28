"Реал" чекає, коли Лунін набере необхідний рівень, – легендарний іспанець

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Фернандо Морієнтес
Фернандо Морієнтес / mago

Легендарний у минулому нападник іспанського "Реала" Фернандо Морієнтес розповів про українців, які виступають в Іспанії. Зокрема, про Андрія Луніна та Романа Зозулю.

У першу чергу Морієнтес оцінив шанси Луніна стати основним воротарем "Реала".

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Якщо "Реал" ним зацікавився, значить, вони в ньому щось бачать. Йому потрібно вчитися і рости. Клуб від нього не відмовляється, а чекає, коли він набере необхідний рівень. Ми бачимо, що це талановитий гравець. Сподіваємося, у майбутньому ми його побачимо на полі,
– цитує іспанця Tribuna.com.

Також Фернандо розповів, чому українським гравцям складно грати в Європі.

Тут все залежить від тренера. Для гравця важливо, щоб він виходив на поле, щоб його бачили глядачі, але тут все вирішує тренер. Роман Зозуля грає в "Альбасете" і, можна сказати, головний в цій команді. Він найкращий в цьому клубі,
– сказав Морієнтес.

Андрій Лунін виступає за "Леганес" на правах річної оренди з "Реала". На його рахунку лише 5 матчів за "огірків" у всіх турнірах.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
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