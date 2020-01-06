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"Реал" достроково поверне українського воротаря з оренди

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Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Голкіпер мадридського "Реала" і національної збірної України Андрій Лунін повинен повернутися в столицю Іспанії вже цієї зими.

За інформацією Marca, боси "вершкових" вже зв'язалися з керівництвом "Вальядоліда" з приводу дострокового повернення 20-річного воротаря.

Ви знали, що Андрій Лунін несподівано може повернутися грати в Україну?

Після повернення Луніна на "Сантьяго Бернабеу" він знову буде відданий в оренду на другу половину сезону з надією все ж отримати ігрову практику. Сам гравець також не хоче залишатися у "Вальядоліді".

Мадридські юристи знаходяться в пошуках юридичних деталей і лазівок, які повинні дозволити перенаправити Андрія в інший клуб по ходу сезону. Справою займеться Федерація футболу Іспанії.

"Королівський клуб" не хоче повторювати помилок – тепер метою мадридського клубу є регулярна ігрова практика для Луніна.

У нинішньому сезоні на рахунку Луніна лише один матч за "Вальядолід", який він провів на ранній стадії Кубка Іспанії проти "Толоси". У Ла Лізі стабільно на воротах стоїть Жорді Масіп і тренер не збирається щось змінювати.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін Реал
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