"Реал" ефектним роликом презентував новий комплект форми: відео

Мадридський "Реал" презентував черговий комплект форми на сезон 2018/2019. Виїзна форма "вершкових", яка є другим комплектом, виконана у темних тонах.

"Реал" презентував нову виїзну форму ефектним відеороликом.

Дивіться також: "Манчестер Сіті" Зінченка отримав нестандартний дизайн нової форми: фото

Участь у зніманні взяли французький нападник Карім Бензема, бразильський оборонець Марсело, іспанський центрбек Серхіо Рамос та півзахисник Іско.

Всього запальний ролик триває три хвилини.

Домашній комплект "Реала" традиційно буде білим.

Минулий сезон "Реал" повністю провалив. Мадридці фінішували третіми в чемпіонаті Іспанії, вилетіли з Ліги чемпіонів у чвертьфіналі, а також не змогли поборотися за перемогу в Кубку Іспанії.

Щоб скласти конкуренцію "Барселоні" та "Атлетіко" в наступному сезоні мадридський клуб вже придбав декілька зіркових футболістів. Зокрема, у "Реал" перейшов Еден Азар з "Челсі" та нападник Лука Йовіч з німецького "Айнтрахту".