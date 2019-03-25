"Реал" готовий купити французького вундеркінда за космічні гроші: названо суму

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Кіліан Мбаппе зацікавив "Реал"
Кіліан Мбаппе зацікавив "Реал"

Мадридський "Реал" має намір наступного літа викупити контракт 20-річного форварда ПСЖ і збірної Франції з футболу Кіліана Мбаппе.

Як пише France Football, "Королівський клуб" готовий запропонувати за нього 280 мільйонів євро.

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У його трансфері зацікавлений і президент "Реала" Флорентіно Перес, і головний тренер команди Зінедін Зідан. Повідомляєтьс, що "Реал" зробив його своєю головною трансферною метою на літо.

Сам Мбаппе ніколи не заперечував інтересу "Реала", а також натякав на готовність продовжити кар'єру в Мадриді.

Цікаво, що найбільша сума, яку витратили клуби на футболіста в історії – 222 мільйона євро. Стільки ПСЖ віддав "Барселоні" за Неймара.

У поточному сезоні Мбаппе провів за ПСЖ 35 матчів у всіх турнірах, де забив 31 гол і віддав 15 результативних передач.

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Теги: Футбол Спорт Реал ПСЖ
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