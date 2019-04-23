"Реал" готовий продати відомого футболіста Бейла

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Гарет Бейл
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Іспанський футбольний клуб "Реал" готовий розпрощатися із гравцем, за якого вперше заплатили понад сто мільйонів євро. Боси королівського клубу не проти влітку відпустити 29-річного Гарета Бейла.

Причиною такого трансферу називають зарплату гравця – 17 мільйонів на рік, повідомляє видання "Марка". 

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Мадридці готові навіть піти на поступки у ціні і застосувати з переходом Бейла подібну схему, як із Хамесом – спочатку віддати в довготривалу оренду з опцією викупу.

Спеціалізоване видання "Трансфермаркт" оцінює валлійця у 70 мільйонів євро. А головним кандидатом на Бейла називають "Манчестер Юнайтед", однак англійці поки не робили конкретної пропозиції.

Як грає Гарет Бейл: відео голів

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Теги: Гроші Новини України Спорт Футбол Реал Новини Спорту Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 канал
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