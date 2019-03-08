"Реал" хоче придбати Неймара за космічні гроші: названо суму

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Неймар
Неймар / Фото з відкритих джерел

Президент "Реала" Флорентіно Перес готовий заплатити за нападаючого ПСЖ Неймара 350 мільйонів євро.

Мадридський клуб вже готує пропозицію по гравцю, стверджує Sport.es.

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Зарплата Неймара в "Реалі" складе близько 44 млн євро на рік. У цьому випадку він стане найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Перес готовий знову купувати "галактікос" після того, як ставка на молодь в нинішньому сезоні не зіграла. Минулого тижня "вершкові" були двічі биті "Барселоною", що призвело до вильоту з Кубка Іспанії і 12-очкове відставання в чемпіонаті, а на цьому тижні "Реал" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши вдома "Аяксу" (1:4).

"Реалу" буде складно дістати колишнього гравця "Барселони", оскільки ПСЖ неодноразово запевняв, що не продасть Неймара.

У нинішньому сезоні 27-річний бразилець через травми зіграв лише в 13 матчах чемпіонату Франції за ПСЖ, відзначившись у них 13 голами і 6 асистами.

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Теги: Новини Спорту Реал Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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