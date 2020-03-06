"Реал" хоче зробити Андрія Луніна другим голкіпером у наступному сезоні
Мадридський "Реал" розглядає 6 голкіперів на позицію другого воротаря команди у наступному сезоні. Конкурентами Луніна на статус другого голкіпера є Альфонс Ареола, Дієго Альтубе та Лука Зідан.
Перевагою Андрія Луніна серед інших претендентів є те, що нашому воротарю тільки 21 рік.
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Серед конкурентів українця є:
- чинний другий номер Альфонс Ареола;
- голкіпер молодіжної команди Дієго Альтубе;
- Лука Зідан;
- Джанлуїджі Доннарумма, зараз він гравець "Мілану";
- гравець "Челсі" Кепа Аррісабалага.
Журналіст, близький до "Реала" Матео Валлєхо, переконаний, що саме голкіпер збірної України є фаворитом у керівництва на цю роль. Він вважає, що Лунін отримає статус другого номера "Реала" і стане дублером Тібо Куртуа.
Дивіться відео про Андрія Луніна:
До слова, "Реал Ов'єдо" переміг "Тенеріфе" в матчі 30-го туру іспанської Сегунди. У складі господарів весь матч провів український голкіпер Андрій Лунін. На його рахунку вже 8 матчів.