"Реал" хоче зробити Андрія Луніна другим голкіпером у наступному сезоні

Мадридський "Реал" розглядає 6 голкіперів на позицію другого воротаря команди у наступному сезоні. Конкурентами Луніна на статус другого голкіпера є Альфонс Ареола, Дієго Альтубе та Лука Зідан.

Перевагою Андрія Луніна серед інших претендентів є те, що нашому воротарю тільки 21 рік.

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Серед конкурентів українця є:

чинний другий номер Альфонс Ареола;

голкіпер молодіжної команди Дієго Альтубе;

Лука Зідан;

Джанлуїджі Доннарумма, зараз він гравець "Мілану";

гравець "Челсі" Кепа Аррісабалага.

Журналіст, близький до "Реала" Матео Валлєхо, переконаний, що саме голкіпер збірної України є фаворитом у керівництва на цю роль. Він вважає, що Лунін отримає статус другого номера "Реала" і стане дублером Тібо Куртуа.

Дивіться відео про Андрія Луніна:

До слова, "Реал Ов'єдо" переміг "Тенеріфе" в матчі 30-го туру іспанської Сегунди. У складі господарів весь матч провів український голкіпер Андрій Лунін. На його рахунку вже 8 матчів.