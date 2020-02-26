"Манчестер Сіті" переміг "Реал" у матчі з вилученням Рамоса: відео

"Манчестер Сіті" переміг "Реал" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Мадриді завершився перемогою англійців з рахунком 2:1.

Реал – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Іско, 60 – Жезус, 78, Де Брюйне, 83

Вилучення: Рамос, 86 (Реал)

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До цього шляхи команд у Лізі чемпіонів перетиналися двічі. Вперше клуби зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2012/2013. "Реал" здобув домашню перемогу, а на виїзді зіграв унічию.

Вдруге команди зустрілися у півфіналі ЛЧ 2016 року. "Реал" пройшов далі, забивши у протистоянні всього один гол. Та родзинкою протистояння є наставник "містян" – Пеп Гвардіола.

У період з 2008 до 2012 рік Гвардіола завоював 14 трофеїв на чолі "Барселони". Гвардіола 15 разів зустрічався з "Реалом", здобувши дев'ять перемог при чотирьох нічиїх і двох поразках.

Втім, після переїзду з "Барселони" Гвардіола ніколи не перемагав іспанські клуби у плей-офф Ліги чемпіонів.

Сухий тайм

Здавалося, що "Манчестер Сіті" від старту володітиме м'ячем. Однак саме "вершкові" вирішили грати першим номером та володіли територіальною перевагою.

Та цей факт не приніс дивідендів ні "Реалу", ні гостям з Манчестера. За перші 25 хвилин гри команди створили тільки одну гостру нагоду. На 21 хвилині Жезус змарнував прекрасний момент, який створив Кевін Де Брюйне.

Бразилець майстерно уникнув офсайду та "відклеївся" від оборонців. У цей час Де Брюйне виконав прекрасну розрізну передачу та вивів Жезуса віч-на-віч з Куртуа. Бразилець з чудової позиції пробив на зручній для воротаря висоті і Куртуа здійснив сейв.



Момент удару Жезуса / Фото: twitter.com/ChampionsLeague

"Реал" відповів гостро на 30 хвилині. Бензема, який перебуває у прекрасній формі, неприємно для Едерсона пробив у кут воріт головою після навісу у штрафний. Воротар "містян" героїчно парирував удар.

Першим на м'ячі був Вінісіус, але той впав і дивом не зміг переправити м'яч у порожні ворота.

У середині тайму гості втратили центрбека Ляпорта, який зазнав травми. Його на футбольному полі змінив Фернандіньйо.

У компенсований час гості з Англії створили ще один вбивчий момент. Після подачі з кутового Жезус пробив з меж штрафного. М'яч потрапив у Рамоса й ледь не залетів у ворота. На цьому команди завершили перший тайм – 0:0.

Реал – Манчестер Сіті відеоогляд першого тайму

Гольова перестрілка

На початку тайму "Манчестер Сіті" створив ще один небезпечний момент. Гості розігнали контратаку: Де Брюйне вивів на ударну позицію Мареза, який змістився у центр і пробив, але повз ворота.

На 56 хвилині захисники "Реала" дозволили Марезу пробити вдруге, але Куртуа парирував удар алжирця. А через хвилину оборонці забули про Ріяда, який з меж штрафного дивом не переграв Куртуа. Марез цілив у нижній кут, однак воротар здійснив справді божевільний сейв.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Це безжальне правило футболу зіграло злий жарт з "містянами" на 60 хвилині. Родрі та Отаменді "наварили" на власній половині поля. Замість того, щоб вибити м'яч – вони спробували вийти з оборони через короткий пас.

Гравці "Реала" перехопили м'яч, після чого Вінісіус продерся до штрафного та вивів Іско майже на порожні ворота. Хавбек спокійно спрямував м'яч повз Едерсона – 1:0.

Відео голу Іско

Після пропущеного голу "містяни" довгий час не могли оговтатися. Не допоміг вихід Рахіма Стерлінга. "Реал" контролював хід матчу, проводячи позиційні атаки.

Але гол у ворота "вершкових" стався, коли його ніхто не чекав. Кевін Де Брюйне розвернувся у штрафному "Реала" та зробив навіс на Жезуса. Бразилець виграв боротьбу у Рамоса та переграв Куртуа ударом головою – 1:1.

Через хвилину Жезус ледь не оформив дубль. Нападник знову ударом головою замкнув навіс Мареза, але м'яч пролетів над воротами.

На 82 хвилині "Реал", який перебував у нокдауні, побував у нокауті. Стерлінг увірвався у штрафний, де його збив Карвахаль – пенальті. Удар з 11 метрів впевнено реалізував Кевін Де Брюйне і вивів "містян" вперед.

Зідан відразу відповів на другий пропущений гол замінами. Наставник "вершкових" підсилив атаку, випустивши Лукаса та Йовича замість Модрича та Іско відповідно.

На 86 хвилині "Реал" підвів капітан команди Серхіо Рамос. Іспанець збив Жезуса, який вибігав віч-на-віч з Куртуа – пряма червона картка. Марез невдало виконав штрафний, пробивши у руки Куртуа.

На цьому "Манчестер Сіті" зупинився. "Містяни" без українця Олександра Зінченка здобули важливу перемогу. Повторна гра між командами відбудеться 17 березня у Манчестері.