Реал – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Реал" та "Манчестер Сіті" зустрінуться уже в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У матчі рівних команд букмекери все ж визначили фаворита, який має більше шансів вийти у чвертьфінал.

Реал – Манчестер Сіті: прогноз

Вперше суперники зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2012/13. У стартовому турі в столиці Іспанії "Реал", двічі поступаючись в рахунку, виграв 3:2.

У Манчестері була зафіксована нічия з рахунком 1:1. У протистоянні команд у півфіналі ЛЧ-2015/16 був забитий лише один м'яч.

У Манчестері була зафіксована нульова нічия, а в матчі-відповіді в Мадриді на 20-й хвилині власні ворота вразив Фернандо. У фіналі "Реал" по пенальті обіграв своїх лютих ворогів з "Атлетіко".

Варте уваги: Ліга чемпіонів: календар матчів плей-офф раунду

Прогноз Favbet

Несподіваним фаворитом поєдинку на папері є "Манчестер Сіті", хоча перший поєдинок відбудеться у Мадриді. Перемогу "містян" фахівці оцінюють коефіцієнтом 2,33.

Натомість на перемогу "вершкових" експерти пропонують коефіцієнт 2,96. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,80.

Прогноз Pari Match

Що цікаво, Пеп Гвардіола після того, як покинув "Барселону", не може обіграти іспанські клуби у плей-офф Ліги чемпіонів. У сезоні 2013/2014 Гвардіола з "Баварією" вилетів у півфіналі саме від "Реала". Тоді чинний наставник "вершкових" Зінедін Зідан був помічником головного тренера Карло Анчелотті.

Наразі букмекери схиляються, що Гвардіола перерве невдалу серію. Прохід "Манчестер Сіті" в 1/4 фіналу оцінений коефіцієнтом 1,48. Натомість вихід "Реала" в наступний раунд – коефіцієнт 2,77.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Реала" у цьому розіграші Ліги чемпіонів є французький нападник Карім Бензема. Він провів чотири голи. Коефіцієнт на те, що Бензема голом засмутить воротаря "Манчестер Сіті" – 2,35.

Натомість найкращим нападником "містян" у Лізі чемпіонів є Рахім Стерлінг, який забив 5 голів. Гол Рахіма у ворота "Реала "оцінений коефіцієнтом 3,3.

Огляд матчу "Реал" – "Манчестер Сіті" читайте на сайті Спорт24.