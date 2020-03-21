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"Реал" має намір попрощатися із зірковим футболістом через порушення правил карантину

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Лука Йович / ФК "Реал"

Молодий сербський футболіст Лука Йович продовжує перебувати в центрі уваги у зв'язку з порушенням карантину.

За інформацією Daily Star, керівництво "вершкових" невдоволене поведінкою сербського футболіста, який перервав двотижневий карантин в Іспанії та вилетів на батьківщину, щоб привітати подругу з Днем народження.

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Спортсмен спробував виправдатися за своє ігнорування нинішніх умов карантину:

Я порушив ізоляцію, тому що я не знав про правила. І це моя вина. Але в Іспанії, Італії та в країнах, за якими ми спостерігаємо через інтернет, будь-хто, хто знаходиться на карантині, може виходити і викидати сміття раз в день, ходити в аптеку або магазин. Тому я подумав, що в Сербії застосовуються ті ж правила. Думаю, що важливо пояснювати подібні речі дохідливо, особливо людям, які приїжджають з-за кордону.

  • Цього сезону на рахунку Йовича 24 матчі в усіх турнірах, два забиті голи та дві результативні передачі.
  • Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 8 ранку 15 березня.
  • Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Реал
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