"Реал" має намір повернути Луніна з оренди у "Вальядоліді" – відомо коли

Керівництво мадридського "Реала" в січні планує повернути з оренди у "Вальядоліді" українського воротаря Андрія Луніна

Оренда Андрія Луніна у "Вальядоліді" розрахована до кінця сезону 2019/20. Мадридці планують підшукати новий клуб для 20-річного голкіпера, у якому він отримав би ігрову практику, інформує AS.

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Як вказує видання, в орендній угоді не передбачене право "Реала" достроково повернути українця, але "Вальядолід" не буде перешкоджати такому рішенню мадридців, адже хоче зберегти хороші стосунки з "Королівським клубом".

Нагадаємо, Лунін перебуває в розташуванні "Вальядоліда" з початку поточного сезону, але він поки так і не дебютував за команду Серхіо Гонсалеса. Основним воротарем команди є Жорді Масіп. Раніше Гонсалес заявив, що Лунін буде грати тільки в Кубку Іспанії.

"Вальядолід" йде на 14 місці в турнірній таблиці Ла Ліги. У наступній грі команда зустрінеться з "Хетафе", 15 грудня.