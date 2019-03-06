"Реал" надовго втратив нападника після поразки "Аяксу"

У матчі проти "Аяксу" гравець мадридського "Реалу" Вінісіус Жуніор покидав поле зі сльозами на очах. В одному з епізодів футболіст отримав травму.

На 35-ій хвилині Вінісіус невдало приземлився на ногу під час атаки. Після цього гравцю знадобилася допомога медиків. Його довелося замінити у цій грі. При цьому, що це була вже друга вимушена заміна "Реалу" ще у першому таймі. До цього часу мадридці програвали суперникам 0:2.

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Як інформує офіційний сайт "Реалу", в результаті обстеження у нападника Вінісіуса Жуніора виявлений розрив зв'язки великогомілкового суглоба правої ноги. На відновлення після такого пошкодження Вінісіусу потрібно буде близько двох місяців.