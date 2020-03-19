"Реал" не буде повертати українця Луніна з оренди

Мадридський "Реал" не розраховує на талановитого українського воротаря Андрія Луніна наступного сезону. Схоже на українця чекає чергова оренда.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

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У Мадриді задоволені виступами основного та резервного воротарів – Тібо Куртуа і Альфонса Ареоли, який грає за "Реал" на правах оренди з ПСЖ. Очікується, що угоду з французом буде продовжено і на наступний сезон.

Нещодавно тренерський штаб розглядав кандидатуру Андрія Луніна, як другого воротаря команди. Головною перевагою українця, як вважало керівництво є те, що йому всього лише 21 рік.

Додамо, що команда українця "Ов'єдо" перемогла "Естремадуру" 2:1, Лунін зіграв у стартовому складі та допоміг своїй команді вибратися із зони вильоту.

Через пандемію коронавірусу в іспанському футбольному клубі "Ов'єдо" ввели режим внутрішньої ізоляції. Футболісти у домашніх умовах підтримують фізичну форму. Спортсменів забезпечили для цього усім необхідним інвентарем.

"Ов'єдо" займає 17-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги 2, у активі яких 35 набраних пунктів.

Наприкінці серпня 2018 року Лунін перейшов на умовах однорічної оренди до команди "Леганес".

У серпні 2019 року Андрій Лунін відправився в оренду до "Вальядоліду". У цій команді так і не дебютував у чемпіонаті, взявши участь лише у двох кубкових матчах.

У січні 2020 року на правах оренди Лунін перейшов у "Реал Ов'єдо", який виступає в іспанській Сегунді. Термін оренди розрахований до 30 червня 2020 року.

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