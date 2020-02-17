"Реал" неочікувано зіграв внічию з "Сельтою", пропустивши гол від росіянина Смолова: відео

У матчі чемпіонату Іспанії "Реал" на власному полі приймав "Сельту". Гості відзначилися першими, а наприкінці зустрічі врятували нічию у матчі.

Реал – Сельта 2:2

Голи: Кроос, 52, Рамос, 65 (пен) – Смолов, 7, Міна, 86

"Реал" неочікувано пропустив вже на 7-й хвилині, коли Аспас віддав пас в розріз на Смолова. Нападник вдало скористався моментом, пробивши повз голкіпера.

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"Реал" на це відповів ударами Каземіро та Бейла, але повз рамку воріт. Натомість "Сельта" могла забивати ще один гол у першому таймі. Але Куртуа врятував після удару головою Айду.

Та у другому таймі господарям вдалося відзначитися двічі. Спочатку Кроос в дотик замкнув простріл від Марсело від лінії поля. А потім Бланко у власному штрафному збив Азара. При цьому голкіпер сфолив проти суперника, коли м'яч вже покидав межі поля. Удар з позначки чітко реалізував Рамос.

Та втримати переможний рахунок "Реал" не зумів. За п'ять хвилин до кінця основного часу захисники "вершкових" пропустили черговий пас в розріз – цього разу Суарес віддав, а Міна реалізував момент.

Дивіться відеоогляд матчу Реал – Сельта

Ця нічия допомогла "Сельті" покинути зону вильоту. А "Реал", хоч і залишився на першому місці, підпустив до себе "Барселону" – між командами лише одне очко різниці.