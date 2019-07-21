"Реал" несподівано може віддати Луніна в оренду

2001 Читать новость на русском
Андрій Лунін
Андрій Лунін / ФК "Реал"

Український голкіпер Андрій Лунін може знову відправитися з "Реалу" в оренду, але тепер в інший іспанський клуб.

За інформацією AS, "Реал" може віддати Андрія Луніна в оренду у "Вальядолід", яким, до речі, володіє бразилець Роналдо.

Читайте також: Український воротар "Реала" розкрив цифри свого бюджету на місяць

У президента "вершкових" Флорентіно Переса прекрасні відносини з керівництвом "Вальядоліда", а саме з головним акціонером клубу Роналдо, який свого часу грав за "Реал". Це може зіграти ключову роль в переході Луніна.

Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді через рішення Кейлора Наваса залишитися в "Реалі". Однак, Андрій був включений головним тренером мадридців Зінедіном Зіданом в заявку команди для підготовки до нового сезону.

"Бланкос" намагаються знайти для українця ідеальний варіант для оренди. Раніше Луніним цікавився "Бетіс", але андалусійці підписали Дані Мартіна.

Лунін перейшов в "Реал" у 2018 році, але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес". Її українець в повній мірі не отримав – весь сезон він задовольнявся роллю запасного за спиною Івана Куельяра. У минулому розіграші Прімери Лунін провів лише 5 матчів за "Леганес".

До слова, основний воротар "Вальядоліду" – 30-річний іспанець Хорді Масіп. Він в минулому сезоні зіграв 35 матчів, пропустив 45 голів і в 9 зустрічах залишив ворота сухими.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня
9545
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Лунін Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
350
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9543
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
370
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2521
Новини
Більше новин
Залиште відгук