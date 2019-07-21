"Реал" несподівано може віддати Луніна в оренду

Український голкіпер Андрій Лунін може знову відправитися з "Реалу" в оренду, але тепер в інший іспанський клуб.

За інформацією AS, "Реал" може віддати Андрія Луніна в оренду у "Вальядолід", яким, до речі, володіє бразилець Роналдо.

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У президента "вершкових" Флорентіно Переса прекрасні відносини з керівництвом "Вальядоліда", а саме з головним акціонером клубу Роналдо, який свого часу грав за "Реал". Це може зіграти ключову роль в переході Луніна.

Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді через рішення Кейлора Наваса залишитися в "Реалі". Однак, Андрій був включений головним тренером мадридців Зінедіном Зіданом в заявку команди для підготовки до нового сезону.

"Бланкос" намагаються знайти для українця ідеальний варіант для оренди. Раніше Луніним цікавився "Бетіс", але андалусійці підписали Дані Мартіна.

Лунін перейшов в "Реал" у 2018 році, але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес". Її українець в повній мірі не отримав – весь сезон він задовольнявся роллю запасного за спиною Івана Куельяра. У минулому розіграші Прімери Лунін провів лише 5 матчів за "Леганес".

До слова, основний воротар "Вальядоліду" – 30-річний іспанець Хорді Масіп. Він в минулому сезоні зіграв 35 матчів, пропустив 45 голів і в 9 зустрічах залишив ворота сухими.