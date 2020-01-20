"Реал" офіційно підписав 18-річного вундеркінда "Фламенго" за 30 мільйонів євро
Мадридський "Реал" оголосив про підписання першого зимового новачка.
На своєму офіційному сайті "королівський" клуб оголосив про підписання 18-річного півзахисника "Фламенго" Рейньєра Жезуса.
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Футболіст приєднається до нового клубу після матчів за збірну Бразилії U-23 на передолімпійському турнірі в Колумбії. Після переїзду у столицю Іспанії Рейньєр спочатку виступатиме за "Реал Кастілью" у Сегунді Б.
Зазначається, що трудовий договір сторін розрахований до 2026 року. За інформацією Transfermarkt, трансфер бразильця обійдеться "Реалу" в 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, Рейньєр звернув на себе увагу яскравою грою у дебютному сезоні на дорослому рівні – у минулому розіграші чемпіонату Бразилії юний талант зіграв за "Фламенго" 14 матчів, у яких забив 6 голів.
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