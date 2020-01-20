24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Реал" офіційно підписав 18-річного вундеркінда "Фламенго" за 30 мільйонів євро

63 Читать новость на русском
Рейньєр Жезус перейшов у "Реал" / ФК "Фламенго"

Мадридський "Реал" оголосив про підписання першого зимового новачка.

На своєму офіційному сайті "королівський" клуб оголосив про підписання 18-річного півзахисника "Фламенго" Рейньєра Жезуса.

Читайте також: Нападник "Шахтаря" офіційно перейшов у клуб до двох гравців "Динамо"

Футболіст приєднається до нового клубу після матчів за збірну Бразилії U-23 на передолімпійському турнірі в Колумбії. Після переїзду у столицю Іспанії Рейньєр спочатку виступатиме за "Реал Кастілью" у Сегунді Б.

Зазначається, що трудовий договір сторін розрахований до 2026 року. За інформацією Transfermarkt, трансфер бразильця обійдеться "Реалу" в 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, Рейньєр звернув на себе увагу яскравою грою у дебютному сезоні на дорослому рівні – у минулому розіграші чемпіонату Бразилії юний талант зіграв за "Фламенго" 14 матчів, у яких забив 6 голів.

Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон
сьогодні
9945
Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Реал Спорт Новини Спорту Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:01 Воротар МЮ потрапив у моторошну ДТП, розбивши авто вартістю 200 тисяч євро: фото
Юрій Семенюк 530
19 січня 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1513
сьогодні 19:05 Тріатлоністка Юлія Єлістратова: ексклюзивне інтерв'ю про Олімпіаду-2020, Ironman та фінансування
Станіслав Безушко 86
19 січня 08:25 Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Ігор Саджениця 53832
сьогодні 15:37 Повернення Флойда Мейвезера: хто буде наступним суперником – МакГрегор чи Хабіб?
Андрій Тудовші 439
Новини
Більше новин
Залиште відгук