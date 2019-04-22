"Реал" отримає 1,6 мільярда євро від adidas

У 2020 році в мадридського "Реалу" закінчується угода з adidas. Новий контракт між ними принесе "вершковим" 1,6 мільярда євро.

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"Реал" та adidas підпишуть контракт на 12 років, повідомляє Marca. За кожен з цих років мадридці будуть отримувати як мінімум 120 мільйонів євро. Також "Реал" отримає 9 мільйонів євро, щоб оновити форму своїх команд. Мова йде як про футбольні, так і баскетбольні. Тож "Реал" стане найдорожчим партнером німецької компанії, яка одягає також "Баварію", "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал".

В новій угоді буде передбачено, що "Реал" отримуватиме відсоток від продажу продукції з символікою клубу.

Натомість adidas отримає право розмістити один з найбільших фірмових магазинів на оновленому стадіону "Реалу" "Сантьяго Бернабеу".

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