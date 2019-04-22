"Реал" отримає 1,6 мільярда євро від adidas

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"Реал" отримає 1,6 мільярда євро від adidas

У 2020 році в мадридського "Реалу" закінчується угода з adidas. Новий контракт між ними принесе "вершковим" 1,6 мільярда євро.

Оце так! Матч за участі футболістів "Динамо" закінчився масовою бійкою

"Реал" та adidas підпишуть контракт на 12 років, повідомляє Marca. За кожен з цих років мадридці будуть отримувати як мінімум 120 мільйонів євро. Також "Реал" отримає 9 мільйонів євро, щоб оновити форму своїх команд. Мова йде як про футбольні, так і баскетбольні. Тож "Реал" стане найдорожчим партнером німецької компанії, яка одягає також "Баварію", "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал".

В новій угоді буде передбачено, що "Реал" отримуватиме відсоток від продажу продукції з символікою клубу.

Натомість adidas отримає право розмістити один з найбільших фірмових магазинів на оновленому стадіону "Реалу" "Сантьяго Бернабеу".

До слова: "Реал" взяв чималий кредит на реконструкцію стадіону "Сантьяго Бернабеу": як виглядатиме арена

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Теги: Спорт Футбол Реал
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