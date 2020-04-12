"Реал" порушить карантин

Мадридський "Реал" невдовзі планує відновити тренування попри те, що в Іспанії введено надзвичайний стан. "Королівський клуб" розглядає можливість повернення до тренувальних занять на тлі карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

У "Реалі" вважають, що команда готова відновити тренування. Наразі клубу залишилося визначитися з датою, повідомляє Marca.

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Головний лікар "Реала" Ніко Міхич вже склав протокол безпеки для гравців на випадок повернення до занять.

Королівський клуб першим в Ла Лізі пішов на карантин 12 березня.

Іспанія – друга країна світу за кількістю випадків COVID-19. Там підтверджено 166 019 випадків.

Наразі чемпіонат Іспанії з футболу призупинений безстроково.

Водночас деякі клуби Європи повертаються до тренувань. Зокрема, йдеться про німецькі клуби, які вже у квітні відновили тренувальні сесії.

Чи не першими це зробили "Вольфсбург" та "Баварія".

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