"Реал" повертає Луніна через коронавірус

Мадридський "Реал" зробить українця Андрія Луніна другим воротарем команди в наступному сезоні. Лунін займе місце голкіпера Альфонсо Ареоля, який повернеться у ПСЖ.

Рішення зумовлене економічними планами "Реала", які пов'язані з пандемією коронавірусу, повідомляє авторитетне іспанське видання AS.

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За інформацією джерела, "Реал" готується до фінансової кризи та має намір скоротити зарплатну відомість.

Повернення Луніна замість Ареоля дозволить "Реалу" заощадити на зарплаті.

Зарплата французького голкіпера становить 2,7 мільйона ​​євро в рік, а Луніна – майже удвічі менше (приблизно 1,35 мільйона євро в рік).

Ареоля повинен повернутися у ПСЖ після завершення чинного сезону. Контракт Альфонсо з ПСЖ розрахований до літа 2023 року.

Інше авторитетне іспанське видання Marca також повідомляло, що "Реал" зробить Луніна другим голкіпером. За інформацією Marca, Ареоля не хоче залишатися у Мадриді.

Лунін розпочав сезон в оренді у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.

Через брак ігрової практики у січні Андрій перейшов у "Ов'єдо", в складі якого вже зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів.

Його контракт з "Реалом" чинний до літа 2024 року.

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