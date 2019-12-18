"Реал" прибув на матч проти "Барселони" у супроводі кортежу поліції та на автобусах без логотипа
"Ель класіко" між "Барселоною" та "Реалом" відбудеться у столиці Каталонії на фоні масових протестів у місті 18 грудня.
Тож для безпеки гравців, клубні автобуси з аеропорту супроводжувало одразу 12 екіпажів поліції, пише Marca.
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Сам "Реал" відправився до готелю "Олімпія" на автобусах, де не було клубного логотипа. Натомість на одному автобусі написано "Страх – це ворог", а на другому "Хай буде з тобою сила".
При цьому команда зупинилася в готелі "Софія", що лише в 600 метрах від стадіону "Камп Ноу", де і відбудеться гра.
Нагадаємо, матч "Барселона" – "Реал" відбудеться в середу, 18 грудня. Початок матчу о 21:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.
До слова: Барселона – Реал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії