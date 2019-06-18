"Реал" привітав Луніна з перемогою на чемпіонаті світу U-20
Мадридський "Реал" привітав свого воротаря Андрія Луніна з титулом чемпіона світу в складі збірної України U-20.
Також прес-служба мадридського клубу наголосила на тому, що воротаря визнали найкращим голкіпером турніру.
Читайте також: Лунін – найкращий у світі по відбиттю пенальті, – воротар "Шахтаря"
Минулий сезон 20-річний воротар провів в оренді в "Леганесі", але у наступному, очікується, Андрій стане повноправним членом першої команди "вершкових".
Як відомо, Лунін зіграв на чемпіонаті світу 6 з 7 матчів, пропустивши лише зустріч 1/4 фіналу з Колумбією через виклик до національної збірної на матч із Сербією.
У фінальному матчі на чемпіонаті світу в Польщі збірна України впевнено перемогла Південну Корею. На старті матчу "синьо-жовті" пропустили з пенальті, але зуміли відповісти трьома точними ударами та здобути перемогу.