"Реал" привітав Луніна з перемогою на чемпіонаті світу U-20

Мадридський "Реал" привітав свого воротаря Андрія Луніна з титулом чемпіона світу в складі збірної України U-20.

Також прес-служба мадридського клубу наголосила на тому, що воротаря визнали найкращим голкіпером турніру.

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Lunin fue elegido mejor portero de la competición, en la que su selección se impuso a Corea del Sur en la final por 3-1. #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 16 июня 2019 г.

Минулий сезон 20-річний воротар провів в оренді в "Леганесі", але у наступному, очікується, Андрій стане повноправним членом першої команди "вершкових".

Як відомо, Лунін зіграв на чемпіонаті світу 6 з 7 матчів, пропустивши лише зустріч 1/4 фіналу з Колумбією через виклик до національної збірної на матч із Сербією.

У фінальному матчі на чемпіонаті світу в Польщі збірна України впевнено перемогла Південну Корею. На старті матчу "синьо-жовті" пропустили з пенальті, але зуміли відповісти трьома точними ударами та здобути перемогу.

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