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"Реал" продовжив контракт з талановитим захисником: він забив 7 голів з 37 матчах в оренді

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Ашраф Хакімі / BVB09

Мадридський "Реал" вирішив убезпечити себе від втрати талановитого гравця. Клуб оголосив про продовження контракту із захисником Ашрафом Хакімі.

Лівий захисник Ашраф Хакімі є вихованцем мадридського "Реала". І навіть встиг дебютувати за мадридський клуб. Однак у 2018 році тоді 19-літній лівий захисник перейшов в оренду в дортмундську "Боруссію" на два роки.

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За цей час марокканець став гравцем основи німецького клубу. В цьому сезоні він зіграв у 37 матчах, забивши 7 голів та віддавши 10 результативних передач.

При цьому чотири голи він забив у Лізі чемпіонів – оформив дублі у ворота "Інтера" та "Славії". Обидва матчі "Боруссії" вдалося виграти (хоча проти італійського клубу команда вдома після першого тайму програвала 0:2).

Transfermarkt оцінює 21-літнього гравця в 60 мільйонів євро. Інтерес до цього проявляють "Челсі" та "Ювентус".

Влітку в нього закінчується термін оренди в "Боруссії". А новий контракт з "Реалом" буде діяти до літа 2023 року. Чи залишиться він в оренді в німецькому клубі, чи повернеться в Мадрид – поки невідомо.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Трансфери Реал Новини Спорту Спорт Футбол
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