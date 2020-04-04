"Реал" продовжив контракт з талановитим захисником: він забив 7 голів з 37 матчах в оренді
Мадридський "Реал" вирішив убезпечити себе від втрати талановитого гравця. Клуб оголосив про продовження контракту із захисником Ашрафом Хакімі.
Лівий захисник Ашраф Хакімі є вихованцем мадридського "Реала". І навіть встиг дебютувати за мадридський клуб. Однак у 2018 році тоді 19-літній лівий захисник перейшов в оренду в дортмундську "Боруссію" на два роки.
Читайте також 13 з 36 німецьких футбольних клубів збанкрутують у травні і червні, якщо сезон не відновлять
За цей час марокканець став гравцем основи німецького клубу. В цьому сезоні він зіграв у 37 матчах, забивши 7 голів та віддавши 10 результативних передач.
При цьому чотири голи він забив у Лізі чемпіонів – оформив дублі у ворота "Інтера" та "Славії". Обидва матчі "Боруссії" вдалося виграти (хоча проти італійського клубу команда вдома після першого тайму програвала 0:2).
Transfermarkt оцінює 21-літнього гравця в 60 мільйонів євро. Інтерес до цього проявляють "Челсі" та "Ювентус".
Влітку в нього закінчується термін оренди в "Боруссії". А новий контракт з "Реалом" буде діяти до літа 2023 року. Чи залишиться він в оренді в німецькому клубі, чи повернеться в Мадрид – поки невідомо.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Коронавірус зірвав трансфер "Шахтаря" з бразильським клубомсьогодні , 13:11
-
Віцепрезидент "Барселони" заразився на коронавіруссьогодні , 14:38
-
Син легендарного футболіста "Мілана" вилікувався від коронавірусасьогодні , 09:01
-
13 з 36 німецьких футбольних клубів збанкрутують у травні і червні, якщо сезон не відновлятьсьогодні , 10:56
-
Відомий футболіст роздасть мільйони презервативів для боротьби з коронавірусомсьогодні , 13:47
-
Світоліна показала, як правильно потрібно качати прес вдома: відеосьогодні , 12:39