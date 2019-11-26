Реал – ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

54 Читать новость на русском
Реал – ПСЖ: де дивитися

26 листопада мадридський "Реал" на власному полі прийме ПСЖ в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. В Україні матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них у прямому ефірі й покажуть матч "Реал" – ПСЖ. Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Реал – ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дивитися онлайн матч "Реал" – ПСЖ можна на сайті Oll.tv. Та нагадаємо, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та платний. Так, доступ до каналів "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) становить 109 гривень на місяць. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "Суперспорт", куди входять обидва канали "Футбол" та Setanta.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч "Реал" – ПСЖ відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили
сьогодні
6165
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Реал ПСЖ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Німеччині футболіст нокаутував суддю під час матчу через червону картку: відео
25 листопада 20:58 В Німеччині футболіст нокаутував суддю під час матчу через червону картку: відео
Юрій Семенюк 1430
Хокеїст втратив 9 зубів в НХЛ після болісного удару шайбою: моторошне відео
25 листопада 19:17 Хокеїст втратив 9 зубів в НХЛ після болісного удару шайбою: моторошне відео
Юрій Семенюк 711
Воротар забив гол, пробивши з власного штрафного майданчика через усе поле: вражаюче відео
25 листопада 15:33 Воротар забив гол, пробивши з власного штрафного майданчика через усе поле: вражаюче відео
Юрій Семенюк 6639
Роздавати квитки на "Квартал"? – воротар Рустам Худжамов різко висловився про депутатів в Раді
25 листопада 12:09 Роздавати квитки на "Квартал"? – воротар Рустам Худжамов різко висловився про депутатів в Раді
Юрій Семенюк 1148
Лео Санта Крус – чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, ідеальний опонент для Ломаченка
25 листопада 11:05 Лео Санта Крус – чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, ідеальний опонент для Ломаченка
Андрій Тудовші 2292
Новини
Більше новин
Залиште відгук