Реал – ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

26 листопада мадридський "Реал" на власному полі прийме ПСЖ в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. В Україні матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них у прямому ефірі й покажуть матч "Реал" – ПСЖ. Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Реал" – ПСЖ можна на сайті Oll.tv. Та нагадаємо, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та платний. Так, доступ до каналів "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) становить 109 гривень на місяць. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "Суперспорт", куди входять обидва канали "Футбол" та Setanta.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч "Реал" – ПСЖ відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.