Реал – ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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ПСЖ – Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / standard.co.uk

26 листопада відбудеться один з центральних матчів 5 туру Ліги чемпіонів. Мадридський "Реал" зустрінеться з французьким ПСЖ. Іспанці спробують помститися парижанам за розгромну поразку в першому турі.

Реал – ПСЖ: прогноз

18 вересня французи каменя на камені не залишили від титулованих гостей з Іспанії, перемігши 3:0. Очевидно, що его "вершкових" не дозволить їм забути гірку поразку.

Для ПСЖ матч не має ніякого турнірного значення. Парижани вже гарантували собі вихід у плей-офф, відтак над ними не висітиме вантаж відповідальності. Можливо, цей фактор ще більше "розв'яже" ноги чемпіонам Франції.

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом поєдинку є господарі "Сантьяго Бернабеу". Перемогу підопічних Зінедіна Зідана букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,31. Натомість на звитягу французького клубу коефіцієнт 2,92.

Нічию в поєдинку Ліги чемпіонів між клубами фахівці оцінили коефіцієнтом 3,60. Коефіцієнт на те, що в поєдинку голами відзначаться не дві команди – 2,63.

Прогноз Pari Match

У цьому розіграші Ліги чемпіонів ПСЖ досі не пропустив жодного голу. Коефіцієнт на те, що підопічні Томаса Тухеля знову переможуть і не пропустять – 5,60. Втім, експерти впевнені, що "вершкові" зуміють засмутити гостей: коефіцієнт на гол "Реала" – 1,18.

Також експерти оцінили шанси команди здобути перемоги з великими рахунками. Якщо "Реал" переможе і ТБ 2.5 – коефіцієнт 3,15. Якщо ж ідентичного результату вдасться досягнути ПСЖ – коефіцієнт 3,80.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet вболівальникам пропонують вгадати, який футболіст зуміє забити гол у матчі. Найбільше шансів, на думку експертів, у Каріма Бензема. Його гол у ворота ПСЖ оцінений коефіцієнтом 2,35.

Натомість у таборі ПСЖ фахівці виокремлюють Кіліана Мбаппе. Гол 20-річного футболіста у ворота "Реала" експерти оцінили коефіцієнтом 2,64.

Поєдинок 5 туру Ліги чемпіонів "Реал" – ПСЖ відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок гри в Мадриді о 22:00.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ПСЖ Реал
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