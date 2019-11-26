ПСЖ за 2 хвилини вигриз нічию у "Реала", обидві команди вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів: відео

"Реал" у вівторок, 26 листопада, приймав ПСЖ в матчі Ліги чемпіонів. Доля зустрічі вирішилася наприкінці матчу.

Реал – ПСЖ 2:2

Гол: Бензема, 17, 79 – Мбаппе, 81, Сарабія, 83

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Господарі поля змогли першими відкрити рахунок у матчі на 18-й хвилині. Федеріко обігрався з Каземіро на правому фланзі і віддав в центр. Іско прийняв передачу партнера і здорово пробив, але м'яч влучив у штангу. Все ж на добиванні першим виявився Бензема – 1:0.

Відео голу Бенземи

За 4 хвилини Бензема обіграв чотирьох гравців парижан в чужій штрафній, але не зміг пробити кіпера гостей. Навас вийшов переможцем з цієї ситуації.

На 42-й хвилині у матчі стався драматичний епізод, коли ПСЖ вийшов у атаку 2 в 2. Мауро Ікарді вирвався на ударну позицію, але Куртуа вийшов з воріт і збив його. Воротар одразу отримав червону картку за фол останньої надії.

Однак, після цього арбітр пішов передивлятися епізод за допомогою системи VAR і відмінив червону картку для воротаря "Реалу", вважаючи, що Куртуа не порушував правила.

Реал – ПСЖ відеоогляд першого тайму

Наприкінці другого тайму події у матчі розгорнулися ще більш драматично. Спершу Бензема записав дубль на свій рахунок, коли Марсело навісив в чужу штрафну і Карім ефектно пробив головою.

Одразу після цього ПСЖ відіграв один м'яч – Меньє прострілив з правого флангу на Варана і м'яч відлетів до Мбаппе, який пробив у порожні ворота. І ще за дві хвилини рахунок у матчі був рівним, коли відзначився Сарабія – 2:2.

У підсумку, ПСЖ завдяки ефектному камбеку набрав 13 очок у групі А. "Реал" після цього матчу забезпечив собі вихід у плей-офф, випереджаючи "Брюгге" перед заключним раундом на 5 очок.