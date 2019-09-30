"Реал" розірве орендну угоду Луніна й відправить українця у команду Сегунди

Український воротар "Вальядоліда" Андрій Лунін завчасно може покинути команду, де він виступає на правах оренди. Українець хоче покинути нинішній клуб, якщо продовжить залишатися без ігрової практики.

Про це повідомляє видання Don Balon. За інформацією джерела, президент "Реала" Флорентіно Перес шукає варіанти розв'язання проблеми з недостатнім ігровим часом воротаря.

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За інформацією видання, якщо Лунін продовжить залишатися без ігрового часу, "Реал" хоче домовитися з "Вальядолідом" про припинення оренди гравця.

Don Balon повідомляє, що "вершкові" переведуть його в першу команду або відправлять в оренду в клуб другого іспанського дивізіону (Сегунди) для отримання практики.

Українець ще не дебютував за "Вальядолід", куди влітку перейшов на правах оренди. Андрій провів у запасі 7 матчів.

Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі", де теж був запасним воротарем. Відтак зіграв лише у 7 матчах за команду.