"Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан

Мадридський "Реал" знову наробив шуму з призначенням нового головного тренера. Якщо влітку 2018-го "вершкові" були в епіцентрі скандалу через передчасне оголошення Юлена Лопетегі своїм майбутнім тренером, то тепер "королівський клуб" вставив палиці в колеса європейським грандам.

Влітку 2018-го Лопетегі був звільнений з поста головного тренера збірної Іспанії за декілька днів до старту чемпіонату світу в Росії. Іспанській федерації не сподобалися дії Лопетегі, а президент "Реала" Флорентіно Перес був вщент знищений представниками ЗМІ. До слова, іспанські футболісти провалили ЧС-2018, програвши в 1/8 фіналу Росії.

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Та доля швидко віддала нахабному Флорентіно Пересу "боржок". Уже 29 жовтня Лопетегі пішов у відставку через жахливі результати. 28 жовтня "Реал" програв "Барселоні" 5:1. Рятувати "Реал" покликали Сантьяго Соларі. Аргентинець вивів мадридців з крутого піке, але за один тиждень зумів поставити хрест на своїх амбіціях. "Реал" двічі за тиждень програв "Барселоні" – у Кубку Іспанії та чемпіонаті й сенсаційно поступився "Аяксу" в Лізі чемпіонів. Перес, не довго думаючи, вказав Соларі на двері.

І ось в понеділок, 11 березня, "Реал" оголосив про повернення Зідана, який покинув клуб по завершенню минулого сезону. Француз за два з половиною сезони зумів тричі виграти з "Реалом" Лігу чемпіонів, чим вписав своєї прізвище в історію клубу. Зізу погодився очолити клуб за декількох умов, серед яких ЗМІ називають топ-трансфери. І, що найдивніше, Зідан, який не хотів працювати в "Реалі", підписав угоду аж до 2022 року.

Швидше за все, Флорентіно Перес мав у своїй кишені серйозні аргументи, щоб переконати француза. Зідан вже ось-ось повинен був домовитися з топ-клубом, проте "Реал" знову вставив п’ять копійок.

Ювентус

Італійський гранд не приховує, що бажає змінити головного тренера. "Стара Синьйора" давно не знає конкуренції на внутрішній арені. Останній трофей, який задовольнить апетити босів "Юве", – це Ліга чемпіонів, яку Массіміліано Аллегрі ніяк не може здобути. Фахівець двічі виводив "Ювентус" у фінал, але в обох випадках був битий. Спершу "Барселоною" у 2015-у, а у 2017-у "Реалом".



Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі Фото: imago

Сам Аллегрі не приховує, що прийшов час покинути тренерський місток і спробувати свої сили в іншій першості. Зокрема, фахівця пов’язують з "Челсі".

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Ідеальним варіантом для "б'янконері" був саме Зідан, який провів у "Ювентусі" 5 років як футболіст. Зізу зберіг теплі відносини з керівництвом італійського клубу й міг очолити команду вже влітку 2019-го. Тепер же "Ювентус" потрапив у складну ситуацію. Клуб має хорошого наставника, якого шкода звільняти. Однак Аллегрі з кожним роком втрачає мотивацію. І, швидше за все, цей сезон стане останнім для нього в Турині.

У "Юве" є запасний варіант з Пепом Гвардіолою. Нещодавно ЗМІ повідомили, що сторони мають усну домовленість. Та Гвардіола навряд чи покине "Манчестер Сіті" вже цього року, тому "Ювентусу" доведеться або перечекати з Аллегрі, або обирати інший вектор розвитку з іншим спеціалістом.

Манчестер Юнайтед

Якби не феєрична гра МЮ під орудою Уле Гуннара Сульшера, Зідан міг вже цієї весни очолити англійський гранд. Боси "червоних дияволів" також мізкують над тим, хто має тренувати команду з наступного сезону. Так, Сульшер демонструє прекрасні результати, але це може буде піднесення гравців, які втомилися від "динозавра" Моурінью. Сульшер ще нічого не довів і це гра ва-банк.



Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер Фото: Getty Image

Чому Зідан ідеальний тренер для МЮ? По-перше, АПЛ найсильніша ліга, де мріє працювати кожен тренер. Ледь не кожного туру команди грають топ-матчі, на відміну від Іспанії, де всього три гранди. Англія – це ідеальне місце довести свій високий рівень.

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Гроші. "Манчестер Юнайтед" чи не єдиний клуб, який може виконати будь-які забаганки. МЮ другий рік поспіль очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією видання Forbes. Вартість "червоних дияволів" збільшилася на 12% і становить 4,123 мільярда доларів. Окрім того, за час роботи Жозе Моуріньо біля керма клубу витратив 466 мільйон євро на нових футболістів.

Таким чином, Зізу міг розраховувати на все те, що йому може дати "Реал". І навіть більше. Та схоже, що в Манчестері завагалися і втратили шанс запросити Зідана. Можливо, що "червоні дияволи" тримають в голові кандидатуру Маурісіо Почеттіно з "Тоттенхема".

Маурісіо Почеттіно

Аргентинський спеціаліст явно пересидів у "Тоттенхемі". "Шпорам" не вдається серйозно поборотися за титул АПЛ. Складно лондонцям і на європейській арені. Важливо й те, що під час двох останніх трансферних вікон "Тоттенхем" не придбав жодного нового футболіста. Так, Почеттіно виростив ряд футболістів світового класу, однак все більше стає зрозуміло, що вони перестають прогресувати. І цілком очевидно, що гравці скоро втомляться та перейдуть до інших клубів заради титулів.



Головний тренер "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно Фото: соцмережі

Ще донедавна Почеттіно мав дві опції щодо продовження кар'єри. Першочерговою була робота в "Манчестер Юнайтед". Боси "червоних" не приховують свій інтерес до аргентинця, але той у ЗМІ відхрестився від інтересу. Друга опція – "Реал". Можливо, Почеттіно й готовий був очолити мадридців, але тільки з літа. Вочевидь нахабний "Реал" хотів усе й відразу. Тепер 47-річний фахівець залишився біля розбитого корита. "Реал" та МЮ, схоже, вирішили свої проблеми, й Маурісіо доведеться залишитися в "Тоттенхемі". Або шукати кращі варіанти.

ПСЖ

Парижани з тріском вилетіли з Ліги чемпіонів після сенсаційної поразки від "Манчестер Юнайтед". Французи, які в останні сезони розкидаються грошима на зіркових гравців, знову не зможуть підкорити найголовніший турнір Європи. Й змушені задовольнятися трофеями на внутрішній арені. Там Париж поза конкуренцією.

В останні роки хто тільки не пробував допомогти ПСЖ виграти Лігу чемпіонів. На тренерському містку побували Лоран Блан, Карло Анчелотті, Унаї Емері, й тепер Томас Тухель. Призначення німця було доволі сумнівним. ПСЖ надто поспішив та втратив шанс запросити Зідана. Маючи трішки терпіння, французи зараз, можливо, були б фаворитом Ліги чемпіонів.



Президент ПСЖ Нассер Аль-ХелаїфіФото: соцмережі

У ПСЖ Зідан почувався б надзвичайно комфортно. По-перше, Франція – це рідна країна для Зінедіна. По-друге, гравці найвищого класу – Неймар і Мбаппе. По-третє, прекрасні фінансові умови. Та в найближчі роки вболівальники не побачать Зізу в ПСЖ. Парижани ж не спішитимуть звільняти Тухеля. Наступний сезон буде вирішальний для німця. Без перемоги в Лізі чемпіонів Томасу не буде місця в команді.

Баварія

Баварія, як і ПСЖ, не проявила терпіння навесні 2018-го. Після невдачі з Карло Анчелотті, мюнхенці опинилися у складному становищі, оскільки співпрацю з клубом не мав бажання продовжувати Юпп Хайнкес. "Баварія" заприсяглася, що після Анчелотті не запрошуватиме італійців, й варіант з Антоніо Конте відпав сам по собі. Варіант з Тухелем, який "червоні" розглядали досить серйозно, швидко відпав через запрошення німця у ПСЖ.

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Відтак фахівців, які б знали кухню чемпіонів Німеччини, не залишилося. Єдиною кандидатурою, але доволі сумнівною, був Ніко Ковач, який цікаво працював у "Айнтрахті". "Баварія" ризикнула і вже в середині осені крісло під хорватом захиталося. Лишень залізне терпіння президента Улі Генесса та розгром "Бенфіки" дозволив Ковачу залишитися у клубі. Та Ніко ще нічого собі не гарантував. Хоча "Баварія" й набрала обертів, клуб поки не гарантував собі успіх у жодному з турнірів.



Головний тренер "Баварії" Ніко Ковач Фото: uefa.com

Німецькі ЗМІ неодноразово писали, що "Баварія" проявляє інтерес до Зідана. Зокрема, керманичам німецького клубу подобається, що Зізу володіє декількома мовами, а відтак зможе легко спілкуватися з інтернаціональною командою. Очевидно, що в разі невдачі Ковача, боси в Мюнхені чесатимуть потилицю, думаючи над новою кандидатурою. І варіант із Зіданом більше недоступний.

Зідана у "Реалі" чекає важка робота. У мадридському клубі йде зміна поколінь, яку не кожен фахівець зможе подолати. "Королівський клуб" буде й далі лихоманити, й Зінедіну доведеться з цим справлятися. Очевидно, що будуть злети й падіння. І французу потрібно буде пояснити Флорентіну Пересу, що результат буде, але не відразу. У Мадриді всім потрібно запастися терпінням. А гранди європейського футболу вже найближчим часом вийдуть на полювання за новими обличчями. Хто буде жертвою? Покаже тільки час, оскільки футбол надзвичайно мінливий.