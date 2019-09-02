"Реал" та ПСЖ здійснили зірковий обмін воротарями

Іспанський "Реал" та французький ПСЖ обмінялися воротарями. У Париж відправився Кейлор Навас, натомість склад "вершкових" поповнив Альфонс Ареола.

Та варто зазначити, що ПСЖ купив Кейлора Наваса у "Реала". Сума трансферу не називається, однак вона може досягти 15 мільйонів євро.

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Натомість Ареола перейшов у "Реал" на правах оренди лише на один сезон. Іспанський клуб не має право першочергового викупу його контракту після закінчення терміну оренди.

Варто додати, що 1 вересня ПСЖ орендував ще одного воротаря – іспанця Серхіо Ріко з "Севільї".