"Реал" у меншості переміг "Сельту": Бейл віддав гольовий пас, Кроос забив казковий гол (відео)

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"Реал" у меншості переміг "Сельту"
"Реал" у меншості переміг "Сельту" / twitter.com/realmadrid

Мадридський "Реал" з перемоги розпочав новий сезон. "Вершкові" на виїзді перемогли "Сельту" в першому турі чемпіонату Іспанії.

Сельта – Реал 1:3
Голи: Лосада, 90+1 – Бензема, 12, Кроос, 61, Васкес, 80

Вилучення: Модріч, 57 (Реал)

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Мадридському клубу вдалося відкрити рахунок вже на 12 хвилині. Гарет Бейл, який був близьким, щоб покинути Мадрид, прострілив у штрафний "Сельти" з лівого флангу. На передачу відгукнувся Бензема й відкрив рахунок у грі.

По перерві "Реал" залишився у меншості. Головний арбітр матчу вилучив хорватського півзахисника Луку Модріча. Втім, це ніяк не вплинуло на "Реал". Через чотири хвилини "королівський клуб" збільшив перевагу. Своє прізвище на табло записав німець Тоні Кроос. Півзахисник забив неймовірний гол здалеку.

Не менш красивий гол вдалося забити на 80 хвилині Васкесу. У його випадку постаралися партнери, які розіграли чудову комбінацію. Васкес це оцінив і завершив атаку гостей голом.

У компенсований час "Сельта" все ж скоротила відставання. Яскравий гол забив Лосада й встановив підсумковий результат поєдинку 1:3.

"Реал" впевнено переміг і з хорошим настроєм входить у новий сезон. Наступний матч мадридці проведуть проти "Вальядоліда". Ймовірно, що за суперника "вершкових" зіграє українець Андрій Лунін.

Сельта – Реал – відеоогляд матчу

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Реал
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