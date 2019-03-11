"Реал" у найближчі години очолить колишній тренер

Французький фахівець Зінедін Зідан повернеться на тренерський місток "Реала". Незабаром мадридський клуб оголосить про його повернення.

Як повідомляє Sky Sport з посилання на власні джерела, рада директорів "вершкових" зустрінеться із Сантьяго Соларі, щоб звільнити аргентинця.

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Соларі замінить Зідан, який влітку 2018-го року покинув "Реал". Мадридський клуб вже домовився про повернення фахівця.

Зідан очолював "Реал" з 2016-го по 2018 рік. Під керівництвом французького фахівця клуб протягом трьох років перемагав у Лізі чемпіонів.

Зміна тренера в "Реалі" пов'язана з тим, що клуб сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Аяксу". Також "королівський" клуб програв у чемпіонаті "Барселоні" та практично втратив шанси боротися чемпіонство.

Окрім того "Реал" вилетів з Кубка Іспанії. Кривдниками мадридців стала все та ж "Барселона".

Зазначимо, що влітку замість Зідана команду очолив Юлен Лопетегі, проте фахівець швидко був звільнений через невдалі результати. Його на тренерському містку замінив Сантьяго Соларі.

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