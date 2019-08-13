"Реал" віддав українця Луніна в оренду у "Вальядолід"
Український воротар Андрій Лунін цей сезон знову проведе в оренді. Гравець, права на якого належать мадридському "Реалу", буде виступати за інший іспанський клуб – "Вальядолід"
Орендна угода – на один сезон. Як гравця "Вальядоліда" Луніна буде представлено у середу, 14 серпня.
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Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.
"Вальядолід" минулого сезону зайняв 16-е місце у чемпіонаті Іспанії. За місце в основному складі "Вальядоліда" 20-річний Лунін буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом та 25-річним Хосе Антоніо Каро.
Джерело: 24 канал
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