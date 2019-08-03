"Реал" віддає Луніна в чергову оренду

Український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".

Як повідомляє Diario de Valladolid, переговори перебувають на просунутій стадії, 20-річний українець дуже близький до підписання контракту з "Вальядолідом".

Дивіться також: Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)

Інші іспанські клуби "Леганес" і "Бетіс" передумали отримати воротаря. Саме в "Леганесі" Лунін і провів минулий сезон в оренді.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан вже вирішив, що з воротарів він залишить тільки Тібо Куртуа і Кейлора Наваса. Таким чином, мадридський гранд залишиться без резервного голкіпера.

Diario de Valladolid також інформує, що "Реал" не хоче, щоб Лунін залишався без практики. Президенти клубів Роналдо й Флорентіно Перес у хороших відносинах, що може прискорити перехід.

Основний воротар "Вальядолід" – 30-річний іспанець Хорді Масіп. Він в минулому сезоні зіграв 35 матчів, пропустив 45 голів і в 9 зустрічах залишив ворота сухими.

Спорт 24 писав, що Андрій Лунін взяв участь в матчі товариського турніру Audi Cup проти "Фенербахче", де "вершкові" перемогли з рахунком 5:3.

Українець вийшов на поле після перерви за рахунку 2:2 замість 32-річного Кейлора Наваса і провів повний другий тайм.