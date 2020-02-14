"Реал" вигадав план для здійснення найгучнішого трансферу в історії футболу

Англійські клуби зацікавлені в придбанні півзахисника мадридського "Реала" Іско.

"Арсенал", "Челсі" і "Манчестер Сіті" вже тривалий час розглядають можливість покупки 27-річного футболіста в літнє трансферне вікно, повідомляє El Desmarque.

До слова: ПСЖ розгромив "Ліон" у матчі з шістьма голами та курйозним автоголом – відео

За інформацією джерела, президент "Реала" Флорентіно Перес планує виручити гроші за іспанця, щоб влітку спробувати придбати нападника "ПСЖ" Кіліана Мбаппе.

Найдорожчий футболіст планети, якого Transfermarkt оцінює в 200 мільйонів євро, є пріоритетною метою головного тренера "Королівського клубу" Зінедіна Зідана, і мадридці робитимуть все можливе для придбання Мбаппе.

"Вершкові" надіються, що француз захоче покинути стан парижан і не буде продовжувати контракт з ПСЖ, який розрахований до літа 2022 року. Таким чином, влітку 2021 року Мбаппе можна буде купити за 100 млн євро.

Щоб не втратити 21-річного гравця ПСЖ готовий запропонувати футболісту новий контракт із зарплатою 50 млн євро на рік. Наразі річний заробіток Кіліана у клубі складає 15 млн євро.