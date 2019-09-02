"Реал" вирвав нічию проти "Вільяреала" завдяки дублю Бейла, який отримав червону карту: відео

Іспанський чемпіонат стає все більше неочікуваним та непередбачуваним. Лідери втрачають очки. Тож гранди "Реал" та "Барселона" поза топ-4. Все через нічиї в останніх матчах. "Реал" де від поразки врятувався лише наприкінці зустрічі.

Вільяреал – Реал 2:2

Голи: Морена, 12, Гомес, 74 – Бейл, 45+1, 86

Вилучення: Бейл, 90+4

Матч розпчвся із хвилини мовчання в пам'ять про доньку колишнього головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке. 9-літня Ксана померла після 5-місячного лікування від остеосаркоми – раку кісток.

Перший гол "Реал" пропустив вже на 12-й хвилині, коли вдало на добиванні зіграв Жерард Морено, відправивши м'яч під голкіпером. Гості не відсиджувалися в захисті. Але перший раз "жовту субмарину" врятувала стійка. Та вже коли йшла перша додана до першого тайму хвилина, "Реал" таки забив. Бейл вдало в дотик відправив м'яч за лінію воріт.

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Схожий гол вже у другому таймі забив Гомес. Він просто опинився у потрібному місці, і теж в дотик відправив м'яч у ворота суперників, знову вивівши "Вільяреал" вперед.

Та знову наприкінці тайму "Реал" зрівняв рахунок. І знову Бейл. Цього разу валлієць поцілив у сам кут воріт.

Однак дограти матч до кінця Бейл не зумів. На 90+2 він отримав першу жовту картку. А через дві хвилини ще одну. І покинув поле достроково. Ця червона картка стала єдиною у третьому турі чемпіонату Іспанії.

Відеоогляд матчу Вільяреал – Реал

для "реалу"