"Реал" визначився з майбутнім Луніна на тлі пандемії коронавірусу

Воротар "Ов'єдо" Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", входить в подальші плани Зінедіна Зідана.

Орендна угода українського воротаря Андрія Луніна розрахована до 30 червня, але "Реал" планує залишити воротаря в команді другого дивізіону (Сегунді) до фактичного кінця сезону, повідомляє COPE.

До теми Лунін зізнався, чому грає за клуб-невдаху "Ов'єдо"

Таким чином, мадридський клуб має намір допомогти "Ов'єдо" завершити сезон без кадрових проблем.

Також джерело підтверджує інформацію, що "Реал" розглядає повернення Луніна в якості другого воротаря на наступний сезон через ймовірний відхід Альфонсо Ареоли.

Представники "Реала" залишилися задоволені виступами українця в "Ов'єдо".

21-річний Лунін розпочав сезон у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.

У січні він перейшов в "Ов'єдо", в складі якого зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів. Його контракт з "Реалом" діє до літа 2024 року.

Чемпіонат Іспанії припинений через пандемію коронавірусу. Місцева Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram