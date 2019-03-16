"Реал" впевнено переміг "Сельту" в першому поєдинку після повернення Зідана: відео

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Реал – Сельта результат та відео
Реал – Сельта результат та відео / Фото з відкритих джерел

Мадридський "Реал" у рамках 28 туру іспанської Прімери переміг "Сельту" (2:0) в першому матчі після повернення Зінедіна Зідана на тренерську посаду.

Реал – Сельта 2:0
Голи: Іско, 62, Бейл, 77

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У першому таймі мадридці не зуміли відкрити рахунок, але після закінчення години гри Іско таки зумів відзначитися, забивши перший гол матчу. Гольова передача на рахунку Бенземи.

Подвоїти перевагу "вершковим" вдалося на 77 хвилині: точний удар після передачі Марсело завдав Гарет Бейл.

Таким чином, "Реал" здобув впевнену перемогу під керівництвом Зідана та з 54 очками перебуває на третьому місці в чемпіонаті Іспанії.

Мадридців випереджають в турнірній таблиці "Атлетіко" (56 балів) та "Барселона" (63 бали). Обидва клуби ще не зіграли свої поєдинки 28 туру.

"Сельта" втратила можливість покинути зону вильоту. Команда Франсіско Ескріби знаходиться на 18 позиції.

Відеоогляд матчу Реал – Сельта

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Теги: Новини Спорту Футбол Реал Спорт
Джерело: 24 Канал
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