"Реал" впевнено розібрався з "Осасуною": відеоогляд матчу

Мадридський "Реал" зумів здобути чергову перемогу в рамках чемпіонату Іспанії. "Вершкові" вдома здолали опір "Осасуни".

Реал – Осасуна 2:0

Голи: Вінісіус, 36, Родріго, 72

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По голу в кожному з таймів за "королівський" клуб провели Вінісіус та Родріго. Осасуна не знайшла в собі сил відповісти бодай одним голом. Гості не завдали жодного удару у ствір мадридців.

У свою чергу "Реал" протягом матчу завдав аж 15 ударів, щоправда, тільки 4 були у ствір воріт.

Реал – Осасуна відеоогляд матчу

Завдяки цій перемозі "Реал" одноосібно очолює турніру таблицю. Мадридський "Атлетіко" відстає на один пункт.