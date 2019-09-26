"Реал" впевнено розібрався з "Осасуною": відеоогляд матчу

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"Реал" впевнено розібрався з "Осасуною"
"Реал" впевнено розібрався з "Осасуною" / twitter.com/realmadrid

Мадридський "Реал" зумів здобути чергову перемогу в рамках чемпіонату Іспанії. "Вершкові" вдома здолали опір "Осасуни".

Реал – Осасуна 2:0
Голи: Вінісіус, 36, Родріго, 72

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По голу в кожному з таймів за "королівський" клуб провели Вінісіус та Родріго. Осасуна не знайшла в собі сил відповісти бодай одним голом. Гості не завдали жодного удару у ствір мадридців.

У свою чергу "Реал" протягом матчу завдав аж 15 ударів, щоправда, тільки 4 були у ствір воріт.

Реал – Осасуна відеоогляд матчу

Завдяки цій перемозі "Реал" одноосібно очолює турніру таблицю. Мадридський "Атлетіко" відстає на один пункт.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Реал
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