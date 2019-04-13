"Реал" взяв чималий кредит на реконструкцію стадіону "Сантьяго Бернабеу": як виглядатиме арена

Мадридський "Реал" отримав кредит на суму в 575 мільйонів євро. Ці гроші клуб планує витратити на реконструкцію стадіону "Сантьяго Бернабеу"

Гроші для будівництва будуть поділені на три транші та надійдуть в клуб в липні 2019 року, 2020 року і 2021 року. Щорічний платіж, починаючи з 30 липня 2023 року, складе 29,5 мільйонів євро. Зважаючи, що кредит терміном на 30 років, то повністю "Реал" розрахується у липні 2049 року.

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Щодо стадіону, то оновлений "Бернабеу" отримає розсувний дах, який буде відкриватися за 15 хвилин. також на стадіоні зведуть ще одну трибуну на три тисячі місць. При цьому дах піднімуть до 60 метрів, що зробить арену "Реала" найвищим стадіоном в Європі. Крім того, оновлять і клубний музей Королівського клубу, який щороку приймає до 1,5 мільйона відвідувачів. У клубі планують, що новий стадіон буде приносити близько 150 мільйонів євро щороку.

Відео, як виглядатиме оновлений стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Профінансують проект JP Morgan і Bank of America Merrill Lynch разом з Banco Santander, Societe Generale і CaixaBank.