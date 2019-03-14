"Реал" за солідну суму придбав першого новачка для Зідана

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про підписання першого літнього новачка. Іспанський клуб підсилить захисник "Порту" Едер Мілітао.

Контракт з 21-річним бразильцем розрахований до 30 червня 2025 року.

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"Реал" виплатить "Порту" за Мілітао відступні в розмірі 50 млн євро, оскільки угода закрита до 15 липня. Після цієї дати сума збільшилася б на 50% – до 75 мільйонів.

У нинішньому сезоні Мілітао провів 20 матчів в чемпіонаті Португалії, в яких забив 2 голи.

Футболіст є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу", з якого у 2018 році перейшов у "Порту".

Зазначимо, що цього тижня "вершкових" знову очолив Зінедін Зідан. Однією з умов повернення Зізу були топ-трансфери, які фахівцю пообіцяв президент "Реалу" Флорентіно Перес.

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